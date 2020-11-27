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22:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лукашенко пообещал «не работать президентом» после принятия новой конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не будет руководить страной после принятия новой конституции. Такое заявление он сделал во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

Источник: GETTY IMAGES

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — приводятся слова Лукашенко на сайте президента Беларуси.

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«Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — заявил Лукашенко.

Лидер Беларуси отметил, что выступает за внесение поправок в конституцию и за то, чтобы скорректировать в ней полномочия президента республики: «Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

По убеждению Лукашенко, проблема в том, что у него слишком широкие полномочия.
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«У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — объяснил он.

Одновременно президент раскритиковал «протестунов», которые «наносят основной удар по президенту и вертикали власти». «Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева… Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», — сказал он.

Изменение конституции

О планах внести поправки в конституцию Беларуси Лукашенко говорит давно. В апреле прошлого года он объявил о грядущих поправках в основной закон страны, которые должны сбалансировать полномочия ветвей власти. Лукашенко тогда заявил, что «навластвовался».

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти», — сказал он.

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С тех пор работа над новым текстом конституции страны продвинулась не слишком далеко. В июне этого года Лукашенко заявил, что подготовить новую конституцию можно в течение двух лет.

В интервью российским журналистам в начале сентября этого года Лукашенко утверждал, что готов провести реформу основного закона Беларуси, после чего «не исключает» проведение досрочных президентских выборов.

В октябре президент даже обсудил поправки в конституцию с лидерами оппозиции, чтобы, по его словам, «услышать мнения всех». «Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента — членам так называемого «координационного совета и объединенного штаба», — писали об этой встрече в телеграм-канале «Пул первого», близкого к пресс-службе Лукашенко.

На встрече присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Место встречи оказалось необычным — поскольку лидеры оппозиции в СИЗО, Лукашенко говорил с ними там же.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская идею изменения основного закона не поддержала: «Лукашенко пытается оттянуть свой уход», — сочла она. Тихановская уехала из Беларуси вскоре после выборов и с Лукашенко не встречалась.

При этом Кремль планы Лукашенко поддержал. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва за конституционную реформу в Беларуси.
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«Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу президента Республики Беларусь. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно», — сказал он в начале ноября в интервью газете «Коммерсант».

26 ноября Лавров на встрече с Лукашенко подтвердил, что Россия готова его поддержать в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу. «Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — приводит слова министра РИА Новости.

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