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01:02 (мск), источник: РИА Новости

МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за нарушения государственной границы в заливе Петра Великого эсминцем США «Джон Маккейн».

Источник: Агентство «Москва»

«Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в сообщении МИД России.

Как указали в ведомстве, Вашингтону хорошо известна позиция Москвы по этой акватории: она является внутренними водами России, на которые распространяется суверенитет государства.

В МИД подчеркнули, что попытки утверждать иное недопустимы.

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Во вторник Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого «Джон Маккейн» сразу вышел в нейтральные воды.

Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — «“историческая бухта”, согласно международным законам».

«Джон Маккейн» нарушил российскую границу
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