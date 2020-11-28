01:02 (мск), источник: РИА Новости
МИД выразил протест из-за нарушения границ американским эсминцем
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест
«Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в сообщении МИД России.
В МИД подчеркнули, что попытки утверждать иное недопустимы.
Во вторник Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого «Джон Маккейн» сразу вышел в нейтральные воды.
Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — «“историческая бухта”, согласно международным законам».