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04:58 (мск), источник: ТАСС

Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских «Элекон» и Nilco Group

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Санкции в отношении базирующихся в РФ акционерного общества «Элекон» и компании Nilco Group, а также двух организаций из Китая были введены в связи с тем, что они, по мнению Вашингтона, оказывают «содействие иранской ракетной программе». С таким утверждением выступил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

Источник: AFP 2020

Во вторник Госдепартамент США распространил уведомление о введении санкций в отношении двух китайских и трех российских компаний — помимо «Элекон» и Nilco Group в санкционный список попала также компания «Авиазапчасть».

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Как указывалось в уведомлении, все эти юридические лица подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые данным организациям претензии, власти США не уточняли.

Как утверждается в распространенном в пятницу заявлении Помпео, ограничительные меры против двух китайских компаний и российских «Элекон» и Nilco Group были введений «за передачу стратегически важных технологий и наименований [продукции] иранской ракетной программе».

Эти меры являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана. Эти санкции подчеркивают продолжающую существовать необходимость для всех стран сохранять бдительность относительно усилий Ирана по развитию своей ракетной программы.
Майкл Помпео
госсекретарь США

Он также подчеркнул, что США «продолжат работать над тем, чтобы помешать усилиям Ирана по разработке ракет, и [будут] использовать свои полномочия по введению санкций для привлечения внимания к иностранным поставщикам, таким как эти организации в КНР и РФ, которые поставляют Ирану связанные с ракетами технологии и принадлежности».

«Введение санкций в отношении этих иностранных компаний соответствует нашим усилиям по использованию всех доступных средств в целях предотвращения развития Ираном своего ракетного потенциала», — подытожил Помпео.

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Подробностей о причинах введения санкций против компании «Авиазапчасть» он не привел.

Как отмечалось в упомянутом уведомлении Госдепа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США. Речь идет о попытках экстерриториального применения США своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались РФ.

Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу на брифинге, что новые санкции США обусловлены конъюнктурными мотивами.

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