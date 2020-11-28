10:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Иран обвинил Израиль в убийстве создателя ядерной программы
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве высокопоставленного
Глава государства пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране. «Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — заключил Роухани.
Ранее 28 ноября постпред Ирана при ООН Маджид
Об израильском следе в убийстве Фахризаде ранее заявлял и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем
О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.