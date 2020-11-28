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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран обвинил Израиль в убийстве создателя ядерной программы

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Мухсина Фахризаде. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, сообщает Reuters в субботу, 28 ноября.

Источник: Reuters

Глава государства пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране. «Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — заключил Роухани.

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Ранее 28 ноября постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства Фахризаде. Дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов».

Об израильском следе в убийстве Фахризаде ранее заявлял и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте. Он также обвинил страны Запада в двойных стандартах и призвал международное сообщество осудить это преступление.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.

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