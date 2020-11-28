Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 ноябряДень рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Украины ответил Лукашенко на рассказ о «перехваченном разговоре»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слов, которые привел президент Белоруссии Александр Лукашенко, в его «перехваченных разговорах» с немецким коллегой Хайко Маасом не звучало.

Источник: Reuters

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы “душить Белоруссию”, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», — отметил он.

Читайте также
Лукашенко заявил о желании Польши развалить экономику Белоруссии

27 ноября Лукашенко посещал Городскую клиническую больницу № 6 в Минске и в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Белоруссии. «Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: “Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств”. Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: “Ну почему ты украинцев поддерживаешь?”» — сказал Лукашенко.

26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС). По его мнению, политика Украины является «насмешкой над здравым смыслом».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и присоединилась к санкциями, введенным ЕС в отношении Белоруссии.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Названо условие почти полного снижения риска заразиться COVID-19
Трамп согласился покинуть Белый дом при одном условии
В ООН отреагировали на убийство ведущего физика-ядерщика в Иране
В США расширили способы смертной казни
В Роспотребнадзоре обозначили сроки сохранения масочного режима
МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
США объяснили введение санкций против российских компаний
Более 1,1 млн россиян получили штрафы из-за ограничений по COVID
Новая орбитальная станция РФ сможет наблюдать за всей Землей
Здоровье
В животе 20-летнего парня нашли живой извивающийся комок Движения гельминтов удалось наблюдать в режиме реального времени прямо во время ультразвукового исследования.
Hi-Tech
Эта гифка потрясла соцсети. Что с ней не так Поразительный обман зрения
Авто
Тест-драйв Geely Tugella – китаец за 2,5 миллиона! Купе-кроссовер Geely Tugella выходит на российский рынок и сразу шокирует своей ценой. Стоит ли отдавать такие деньги?
Новости партнеров
Более 20 тысяч рублей: в Москве вырастут минимальные пенсии
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Дети
В Волгограде пытаются спасти девочку, у которой предполагают бешенство Ребенка госпитализировали 24 ноября
Новости партнеров
Парадоксы МГД: КПРФ выступила против выплат «детям войны»
Семья, льготы ЖКУ, помощь пожилым: все о бюджете 2021
Индексация в 2021 году: какими будут пенсии в Москве
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь