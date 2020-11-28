Кудрин раскритиковал депутатские законопроекты о просвещении

«Со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране. В том числе и последние наши идеи депутатов и законодателей по ограничению просветительской деятельности, ее контролю и регулированию, по новым поправкам по иностранным агентам», — сказал Кудрин.
По его словам, проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности сейчас встаёт в полный рост.
Он отметил, что гражданское общество «встряхнулось» благодаря пандемии — стали помогать друг другу, стали стихийно появляться платформы и фонды, которые занимаются решением тех или иных социальных проблем. И создание искусственных ограничений здесь может принести больше вреда, отметил глава Счетной палаты.
«Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь — вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием», — сказал Кудрин.
«Самое опасное сейчас — создавать эти барьеры, на что претендует закон так называемый о просвещении. Я занимаюсь образованием и просвещением всю свою жизнь и не понимаю, о чем там может идти речь, как мы будем определять, что является пропагандой, а что нет. Даже у этого понятия нет строгих очертаний», — сказал Кудрин.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом, а также законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.
Помимо этого комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для «обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве». Как заявил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.