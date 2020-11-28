15:25 (мск), источник: ТАСС
СМИ: убитый в Иране физик-ядерщик был причастен к разработке баллистических ракет
Мохсен Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, сообщает агентство Anadolu.
АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Убитый в результате террористического акта в Иране
По его данным, ученый возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, а также принимал активное участие в разработке баллистических ракет. В материале отмечается, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских
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