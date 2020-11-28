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15:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: убитый в Иране физик-ядерщик был причастен к разработке баллистических ракет

Мохсен Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, сообщает агентство Anadolu.

Источник: AFP 2020

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет. С таким утверждением выступило в воскресенье турецкое государственное агентство Anadolu.

По его данным, ученый возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, а также принимал активное участие в разработке баллистических ракет. В материале отмечается, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года. Согласно версии агентства, во всех атаках «прослеживалась роль Израиля».

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.

Ведущий ученый-ядерщик погиб в результате нападения под Тегераном
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