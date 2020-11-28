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18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Послание президента Федеральному собранию перенесли

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года.

Источник: Reuters

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — пояснил Песков.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе текущего года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

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