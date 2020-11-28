18:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Послание президента Федеральному собранию перенесли
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года.
Об этом сообщил
«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — пояснил Песков.
В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе текущего года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.