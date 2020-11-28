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20:50 (мск), источник: РИА Новости

В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности», касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают в поддержку свободы СМИ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на подсчет министерства внутренних дел страны.

Источник: РИА Новости

Акция началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.

Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. Они продолжаются третий час. Остающиеся на площади Бастилии выкорчевывают брусчатку, бросают ее в полицейских. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности», 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.

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