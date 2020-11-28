В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста

Акция началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.
Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. Они продолжаются третий час. Остающиеся на площади Бастилии выкорчевывают брусчатку, бросают ее в полицейских. Правоохранители применяют слезоточивый газ.
Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности», 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».
Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.