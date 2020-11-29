Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
00:40 (мск), источник: РИА Новости

Более 130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Источник: AFP 2020

В Париже на улицы вышли около 46 тысяч участников. Шествие в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать брусчатку и бутылки в полицейских.

Силовики задержали 46 человек, 23 полицейских получили ранения.

Читайте также
Избиение темнокожего продюсера полицейскими в Париже шокировало Макрона и Францию

Всего в стране прошли около 70 манифестаций противников 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», касающейся съемки полицейских и жандармов.

Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Согласно статье 24 документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф 45 тысяч евро.

Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.

Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
МИД Турции осудил убийство ведущего физика-ядерщика в Иране
ВОЗ заявила о рекорде по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Стройку «Северного потока-2» планируется возобновить в декабре
Кремль допустил участие российского посла в инаугурации Байдена
Ученые узнали, какие люди более терпеливые
Елки из пампасной травы стали новым трендом в соцсетях
В России упростили правила оформления инвалидности
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
В Волгограде пытаются спасти девочку, у которой предполагают бешенство Ребенка госпитализировали 24 ноября
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь