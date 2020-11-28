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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации избранного американского президента Джо Байдена в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

На вопрос журналистов, кто будет представлять Россию на предстоящей инаугурации, Песков ответил, что данное мероприятие не предполагает представительство других стран.

«Посол, естественно, может пойти», — сказал он.

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Песков также напомнил, что в 2016 году посол России присутствовал на инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу.

По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа.

Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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