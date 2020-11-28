Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена

На вопрос журналистов, кто будет представлять Россию на предстоящей инаугурации, Песков ответил, что данное мероприятие не предполагает представительство других стран.
«Посол, естественно, может пойти», — сказал он.
Песков также напомнил, что в 2016 году посол России присутствовал на инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа.
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу.
По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа.
Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.
Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.