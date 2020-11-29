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00:24 (мск), источник: РИА Новости

МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика

АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и предложил в связи с этим избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе.

Источник: AFP 2020

В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице.

Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

«Сожалеем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это отвратительное убийство, выражаем соболезнования иранскому правительству и семье покойного. Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции выразил пожелание, чтобы все виновные в этом нападении были установлены и предстали перед правосудием, и предложил «всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе».
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.

Ведущий ученый-ядерщик погиб в результате нападения под Тегераном
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