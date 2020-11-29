00:24 (мск), источник: РИА Новости
МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика
АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением убийства иранского
В пятницу вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице.
Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
«Сожалеем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате вооруженного нападения в Тегеране. Мы осуждаем это отвратительное убийство, выражаем соболезнования иранскому правительству и семье покойного. Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство
Канцелярия
Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также