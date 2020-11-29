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01:07 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Трамп может объявить о участии в новых выборах в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп уже планирует начало предвыборной кампании к президентским выборам 2024 года, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Издание отмечает, что Трамп рассматривает возможность провести соответствующее мероприятие в день инаугурации Джо Байдена 20 января или в течение недели до инаугурации.

По сообщению издания, президент и его ближайшие соратники опрашивают ключевых спонсоров насчет того, будут ли они поддерживать Дональда Трампа в случае его участия в выборах 2024 года.

О намерении Дональда Трампа объявить о своей кандидатуре на выборах 2024 года ранее сообщал Bloomberg. По сведениям издания, Трамп объявил об этом в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео.

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре. По подсчетам СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков. Дональд Трамп не признает победу оппонента и оспаривает результаты голосований в ключевых штатах.

Вместе с этим администрация Трампа сообщила о начале процесса передачи власти, а сам он сказал, что покинет пост президента, если выборщики проголосуют за Джо Байдена.

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24 ноября© Ньюстюб
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