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01:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Эфиопии заявили о прекращении военной операции в Тыграе

Вооруженные силы Эфиопии прекратили военные действия после захвата города Мэкэле — столицы мятежного штата Тыграй, сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Источник: AFP 2020

«Я рад заявить, что мы завершили и прекратили военные операции в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока Федеральная полиция задерживает клику НФОТ (Народного фронта освобождения Тыграя. — “Ъ”)», — написал Ахмет в Twitter.

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Президент штата Тыграй Дебрецион Гебремикаэль сообщил Reuters, что Народный фронт освобождения Тыграя не намерен прекращать борьбу с федеральными властями.

«Речь идет о нашем праве на самоопределение», — написал он.

Reuters со ссылкой на двух дипломатов сообщили, что, вероятнее всего, силы НФОТ покинули Мэкэле до атаки со стороны правительственных сил.

Вооруженный конфликт в Эфиопии обострился после того, как федеральные власти обвинили НФОТ в нападении на военную базу.

Точное число жертв конфликта неизвестно.

Reuters и AFP отмечают, что проверить заявления сторон затруднительно конфликта затруднительно: в регионе не работают интернет и телефонная связь.

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