01:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Эфиопии заявили о прекращении военной операции в Тыграе
Вооруженные силы Эфиопии прекратили военные действия после захвата города Мэкэле — столицы мятежного штата Тыграй, сообщил
«Я рад заявить, что мы завершили и прекратили военные операции в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока Федеральная полиция задерживает клику НФОТ (Народного фронта освобождения Тыграя. — “Ъ”)», — написал Ахмет в Twitter.
Президент штата Тыграй Дебрецион Гебремикаэль сообщил Reuters, что Народный фронт освобождения Тыграя не намерен прекращать борьбу с федеральными властями.
«Речь идет о нашем праве на самоопределение», — написал он.
Reuters со ссылкой на двух дипломатов сообщили, что, вероятнее всего, силы НФОТ покинули Мэкэле до атаки со стороны правительственных сил.
Вооруженный конфликт в Эфиопии обострился после того, как федеральные власти обвинили НФОТ в нападении на военную базу.
Reuters и AFP отмечают, что проверить заявления сторон затруднительно конфликта затруднительно: в регионе не работают интернет и телефонная связь.