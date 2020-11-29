Сербия и Черногория обменялись высылками послов

«На основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях министерство иностранных дел решило объявить Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Республике Сербия Тарзана Милошевича персоной нон грата и попросило его покинуть Республику Сербия в течение 72 часов», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что это решение принято в ответ на высылку из Черногории сербского посла Владимира Боджовича.
Ранее в субботу министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сербского посла в Подгорице Владимира Божовича.
МИД Черногории потребовал от дипломата покинуть республику. Основанием названо «долгое вмешательство во внутренние дела Черногории», а также заявления, не совместимые с дипломатической работой.