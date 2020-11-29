05:27 (мск), источник: ТАСС
Российские военные медики прибыли в Степанакерт для оказания помощи населению
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.
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