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05:27 (мск), источник: ТАСС

Российские военные медики прибыли в Степанакерт для оказания помощи населению

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

Источник: AFP 2020

Ранее самолеты Ил-76 доставили медиков из Хабаровска в Ереван.

«Подразделения МОСН совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в специализированном медицинском пункте будет установлено необходимое оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

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