Суд в Пенсильвании отказался считать неконституционным закон о выборах в штате

Иск подавал сенатор от Пенсильвании Майк Келли совместно с другими представителями Республиканской партии США. Группа республиканцев пыталась доказать, что закон о выборах в штате неконституционный.
Истцы требовали не учитывать или все присланные по почте бюллетени, или результаты голосования в принципе.
В последнем случае, согласно иску, парламент штата должен был бы сам избрать выборщиков от штата.
«Они не смогли доказать ни один факт мошеннического голосования по почте или подсчета бюллетеней», — передает Associated Press мнение судьи Верховного суда Пенсильвании Дэвида Вехта.
Против требований республиканцев проголосовали все семеро судей. Пятеро судей-демократов отметили, что нет оснований считать закон о выборах неконституционным, с ними не согласились двое судей-республиканцев.
25 ноября губернатор Пенсильвании Том Вульф объявил, что власти сертифицировали победу кандидата Джо Байдена на президентских выборах в штате. Победа в штате дает 20 голосов выборщиков. По подсчетам СМИ, Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу оппонента, а его штаб оспаривает результаты голосований в ключевых штатах. Вместе с этим администрация президента США сообщила о начале процесса передачи власти.