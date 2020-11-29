В Приднестровье началось голосование на выборах в парламент и местные органы власти

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые будут бороться за 33 депутатских мандата. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируются 776 кандидатов на 640 мест. В городских и районных советах на 187 депутатских мандатов претендуют 254 кандидата.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей принять активное участие в выборах.
«Да, сложное время, но, тем не менее, формировать законодательную и представительную власть необходимо. Поэтому призываю, соблюдая все меры безопасности [против пандемии], прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — обратился он к жителям.
Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К этим выборам был отменен порог явки.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися только в одном случае: если большинство выберет графу «против всех». Первые итоги выборов ЦИК планирует сообщить 30 ноября.
Как сообщает пресс-служба парламента, для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье были приглашены наблюдатели из России, Молдавии, а также из других стран.
Официальный Кишинев считает выборы в непризнанной республике незаконными.