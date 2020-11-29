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14:59 (мск), источник: Ведомости

Пашинян призвал армян не усугублять ситуацию в республике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим соотечественникам в Facebook с призывом работать над стабилизацией ситуации в Армении для работы над возвращением пленных.

Источник: AP 2020

«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является вопрос о пленных, пропавших без вести и возможных укрывшихся, этот вопрос необходимо решить очень быстро», — заявил он.

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Пашянин добавил, что в Баку видят, как вопрос с пленными позволяет конфликту «углубиться внутри Армении», начать столкновения в стране, небольшие проявления чего уже были.

«Теперь нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом», — заключил он.

В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.

После заключения соглашения в Ереване начались массовые протесты. Оппозиция Армении называет эти договоренности «предательством Арцаха».

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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