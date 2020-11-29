Пашинян призвал армян не усугублять ситуацию в республике

14:59 (мск), источник: Ведомости
«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является вопрос о пленных, пропавших без вести и возможных укрывшихся, этот вопрос необходимо решить очень быстро», — заявил он.
Пашянин добавил, что в Баку видят, как вопрос с пленными позволяет конфликту «углубиться внутри Армении», начать столкновения в стране, небольшие проявления чего уже были.
«Теперь нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом», — заключил он.
В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной
После заключения соглашения в Ереване начались массовые протесты. Оппозиция Армении называет эти договоренности «предательством Арцаха».
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