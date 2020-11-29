16:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Шойгу раскритиковал призыв главы Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы
Министр обороны России Сергей Шойгу подверг критике призыв главы военного ведомства Германии Аннегрет
Шойгу назвал заявления госпожи
По словам Сергея Шойгу, что это уже второй министр обороны, который призывает разговаривать с Москвой с позиции силы. Шойгу напомнил, что прошлому министру он посоветовал «спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы».
В настоящее время в вооруженные силы России поступают или проходят испытания ракетные комплексы «Авангард» и «Ярс», подводные лодки проекта «Борей-А» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Маневрирующий блок «Авангарда» может почти в 30 раз превышать скорость звука.