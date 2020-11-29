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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу раскритиковал призыв главы Минобороны ФРГ говорить с Россией с позиции силы

Министр обороны России Сергей Шойгу подверг критике призыв главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Москвой с позиции силы. По ее мнению, это необходимо из-за растущей военной угрозы со стороны России.

Источник: AP 2020

Шойгу назвал заявления госпожи Крамп-Карренбауэр нападками ученицы младших классов. «Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил российский министр.

По словам Сергея Шойгу, что это уже второй министр обороны, который призывает разговаривать с Москвой с позиции силы. Шойгу напомнил, что прошлому министру он посоветовал «спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы».

В настоящее время в вооруженные силы России поступают или проходят испытания ракетные комплексы «Авангард» и «Ярс», подводные лодки проекта «Борей-А» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Маневрирующий блок «Авангарда» может почти в 30 раз превышать скорость звука.


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