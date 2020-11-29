Трамп допустил причастность ФБР к фальсификациям на выборах

«Тотальное мошенничество. Я не знаю, как ФБР и министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?» — заявил Трамп в интервью Fox News.
Как отметил Трамп, «весь мир смотрит и никто не может поверить случившемуся». По его словам, выборы были сфальсифицированы.
По мнению президента США, из победы с большим перевесом в ночь выборов ситуация для него перевернулась в проигрыш с небольшим отрывом.
Он отметил, что ФБР делает хорошую работу, но в ситуации, когда важнейшее, что они могут изучить — выборы в США — они бездействуют. «Где они? Я не вижу ничего, они просто двигаются дальше, к следующему президенту», — сказал Трамп.
Как подчеркнул он, «со всем имевшимся мошенничеством, никто не пришел ко мне, не сказал», что ФБР изучает ситуацию.
Накануне администрация Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.