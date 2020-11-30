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01:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Адольфа Гитлера приравняют к свастике

В законодательстве появится запрет на изображение нацистских преступников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия») внесла в Думу законопроекты о запрете «публичного демонстрирования» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны.

Эти деяния предполагается приравнять к пропаганде нацистской символики и штрафовать за это граждан на сумму до 2 тыс. руб., а юридических лиц — до 50 тыс. руб. Эксперт считает, что поправки только добавят хаоса в правоприменение.
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Законопроект о внесении изменений в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности» группа депутатов внесла в нижнюю палату 27 ноября.

Авторы предлагают запретить в России «публичное демонстрирование изображений лиц», признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Исключение составляют случаи, когда посредством демонстрации этих изображений «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что в последнее время «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников» (не приводя, впрочем, конкретных примеров), а «в магазинах и на различных сайтах в сети Интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями.

Введение новой нормы, по мнению авторов, будет препятствовать «героизации военных преступников» на территории России.

Одновременно в Думу были внесены поправки к КоАП РФ, предусматривающие введение за демонстрацию изображений нацистов ответственности, уже предусмотренной за пропаганду нацистской символики и атрибутики. Граждане могут быть наказаны за это штрафом в размере 1−2 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток, должностные и юридические лица — штрафом в размере соответственно 1−4 тыс. и 10−50 тыс. руб.

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«Эта норма вводится для того, чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом Гитлера, если кому-то кажется это “по приколу”», — пояснила «Ъ» Елена Ямпольская.

По словам законодателей, такие инциденты происходят регулярно. Буквально на днях прокуратуре Орловской области удалось пресечь продажу марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. А в мае во время онлайн-шествия «Бессмертного полка» среди портретов участников войны появились фотографии нацистских лидеров под вымышленными именами.

Следственный комитет вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения, и возбудил уголовные дела по ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма». В итоге, например, Вячеслава Круглова из Ульяновска оштрафовали на 120 тыс. руб., а Даниилу Симанову из Перми назначили 200 часов обязательных работ.

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Ранее правительство дало на поправки к КоАП отрицательный отзыв. Как пояснила «Ъ» госпожа Ямпольская, еще не внесенный в Думу базовый проект о запрете изображений нацистов в рабочем порядке был отправлен в Государственно-правовое управление президента, которое порекомендовало вносить его одновременно с поправками к КоАП. Они были разработаны, но поскольку изменения в КоАП надо согласовывать с правительством, их тоже в рабочем порядке направили в Белый дом. Там, однако, предложили сначала принять базовые нормы и посмотреть на правоприменительную практику и только после этого говорить о наказании.

«Мы с соавторами решили, что все-таки внесем оба законопроекта. Мнение правительства может измениться, когда оно увидит, что это пакет. Будем согласовывать позиции», — пообещала Елена Ямпольская.

Запрет на использование нацистской символики в любой форме был установлен в 1995 году.

Год назад Дума приняла поправки, по которым эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, в сообщениях СМИ и т. п. Те же оговорки об отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацизма присутствуют и в новом документе.
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«Оговорки, прописанные в статье, не всегда помогают тем, кто использует запрещенную символику без пропаганды, — думаю, и с портретами будет так же, — считает директор информационно-аналитического центра “Сова” Александр Верховский.— За портреты и так иногда привлекают, но все же они сами по себе не являются ни символикой, ни атрибутикой в строгом смысле слов».

По мнению эксперта, поправки «отчасти выросли» из уголовных дел о нацистах на сайте «Бессмертного полка»: «Уголовка за эти действия — явный перебор, так давайте расширим состав статьи КоАП. Да, портреты того же Гитлера используются как агитационный видеоряд в нацистской пропаганде не хуже той же свастики. Но предложенный проект точно бьет мимо цели: с одной стороны, Нюрнбергский и последующие трибуналы умерших не судили, в том числе Гитлера или Гиммлера, с другой стороны, трибуналы осудили тысячи людей, чьи лица мало кому известны. Так что поправки только добавят хаоса в правоприменение».

Ксения Веретенникова

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