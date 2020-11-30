01:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Адольфа Гитлера приравняют к свастике
В законодательстве появится запрет на изображение нацистских преступников.
Группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия») внесла в Думу законопроекты о запрете «публичного демонстрирования» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны.
Законопроект о внесении изменений в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности» группа депутатов внесла в нижнюю палату 27 ноября.
Авторы предлагают запретить в России «публичное демонстрирование изображений лиц», признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Исключение составляют случаи, когда посредством демонстрации этих изображений «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».
В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что в последнее время «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников» (не приводя, впрочем, конкретных примеров), а «в магазинах и на различных сайтах в сети Интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями.
Одновременно в Думу были внесены поправки к КоАП РФ, предусматривающие введение за демонстрацию изображений нацистов ответственности, уже предусмотренной за пропаганду нацистской символики и атрибутики. Граждане могут быть наказаны за это штрафом в размере 1−2 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток, должностные и юридические лица — штрафом в размере соответственно 1−4 тыс. и 10−50 тыс. руб.
«Эта норма вводится для того, чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом Гитлера, если
По словам законодателей, такие инциденты происходят регулярно. Буквально на днях прокуратуре Орловской области удалось пресечь продажу марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. А в мае во время
Следственный комитет вычислил
Ранее правительство дало на поправки к КоАП отрицательный отзыв. Как пояснила «Ъ» госпожа Ямпольская, еще не внесенный в Думу базовый проект о запрете изображений нацистов в рабочем порядке был отправлен в
«Мы с соавторами решили, что
Запрет на использование нацистской символики в любой форме был установлен в 1995 году.
«Оговорки, прописанные в статье, не всегда помогают тем, кто использует запрещенную символику без пропаганды, — думаю, и с портретами будет так же, — считает директор
По мнению эксперта, поправки «отчасти выросли» из уголовных дел о нацистах на сайте «Бессмертного полка»: «Уголовка за эти действия — явный перебор, так давайте расширим состав статьи КоАП. Да, портреты того же Гитлера используются как агитационный видеоряд в нацистской пропаганде не хуже той же свастики. Но предложенный проект точно бьет мимо цели: с одной стороны, Нюрнбергский и последующие трибуналы умерших не судили, в том числе Гитлера или Гиммлера, с другой стороны, трибуналы осудили тысячи людей, чьи лица мало кому известны. Так что поправки только добавят хаоса в правоприменение».
Ксения Веретенникова