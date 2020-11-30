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03:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян сообщил детали переговоров с Путиным по размещению миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свою версию разговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших 19 и 20 октября. В частности, он отметил, что российский президент понял причины для невозможности передачи города Шуши Азербайджану. Ранее господин Путин говорил, что ему непонятно, почему Армения видела угрозы безопасности в передаче Шуши.

Источник: AP 2020

Вопрос о сдаче Шуши Азербайджану был поднят на второй день переговоров, после того как Владимир Путин связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал господин Пашинян. Премьер Армении отмечал, что предлагал разместить миротворцев вдоль границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора.

Владимир Путин, по словам господина Пашиняна, позднее передал, что азербайджанская сторона не намерена отступать от позиций в Гадруте и хочет разметить миротворцев по линии соприкосновения.

«Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент РФ удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев», — написал господин Пашинян в Facebook (перевод «РИА Новости»). По словам Никола Пашиняна, в таком случае большинство населения Шуши состояло бы из жителей Азербайджана, и те контролировали бы дорогу в Степанакерт.

«Когда я представил мои доводы, (Владимир Путин. — “Ъ”) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», — написал господин Пашинян.

Владимир Путин подробно высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе 17 ноября. По его словам, Армения назвала неприемлимым возвращение азербайджанских беженцев в Шушу, а господин Пашинян сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев», — сказал господин Путин.

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