Пашинян сообщил детали переговоров с Путиным по размещению миротворцев

03:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Вопрос о сдаче Шуши Азербайджану был поднят на второй день переговоров, после того как Владимир Путин связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал господин Пашинян. Премьер Армении отмечал, что предлагал разместить миротворцев вдоль границы бывшей
«Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент РФ удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев», — написал господин Пашинян в Facebook (перевод «РИА Новости»). По словам Никола Пашиняна, в таком случае большинство населения Шуши состояло бы из жителей Азербайджана, и те контролировали бы дорогу в Степанакерт.
«Когда я представил мои доводы, (Владимир Путин. — “Ъ”) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», — написал господин Пашинян.
Владимир Путин подробно высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе 17 ноября. По его словам, Армения назвала неприемлимым возвращение азербайджанских беженцев в Шушу, а господин Пашинян сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и непризнанной
«Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев», — сказал господин Путин.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.