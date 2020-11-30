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01:17 (мск), источник: РБК

Байден подвернул ногу при игре с собакой

Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным президентом США, поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой, сообщили в его офисе, передает Reuters. В заявлении офиса Байдена говорится, что инцидент произошел в субботу. «Из соображений осторожности» 78-летний демократ будет осмотрен врачом в воскресенье вечером, пишет агентство.

Источник: Reuters

Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Дэлавер около 16 часов по местному времени (00.00 мск). Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание, указывает Reuters.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. В случае победы Байден станет самым старым человеком, который займет пост президента США.

Трамп не признает своего поражения и оспаривает его в судах ряда штатов. По его словам, чтобы стать президентом, Байдену придется доказать, что все его голоса были получены законным способом, что станет для демократа «неразрешимой задачей». Несмотря на это Трамп рекомендовал членам своей администрации запустить процедуру передачу власти.

Члены коллегии выборщиков, которые определят следующего президента США, должны проголосовать 14 декабря.

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