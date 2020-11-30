02:46 (мск), источник: РИА Новости
Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить бывшую главу
«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — приводятся на сайте слова Байдена.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется «пропагандой».
Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное «мне нужно уточнить в офисе».
Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.
Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.