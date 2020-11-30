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02:46 (мск), источник: РИА Новости

Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа. Как говорится в заявлении на сайте переходной команды, назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.

Источник: AP 2020

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — приводятся на сайте слова Байдена.

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется «пропагандой».

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Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное «мне нужно уточнить в офисе».

Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.

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