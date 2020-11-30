У Байдена нашли два перелома после падения

«Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей», — цитирует репортеры врача.
В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.
Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.