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03:54 (мск), источник: РИА Новости

У Байдена нашли два перелома после падения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает его журналистский пул.

Источник: AP 2020

«Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей», — цитирует репортеры врача.

В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

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