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08:52 (мск), источник: Известия

WSJ узнала о роли Киева в разработке санкций против «Северного потока — 2»

Два украинских лоббиста участвуют в разработке американских санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет 29 ноября газета The Wall Street Journal. Речь идет о сотруднике «Нафтогаза» Вадиме Гламаздине, отвечающем в компании за взаимодействие с властями, а также Александре Харченко, которого автор статьи связывает с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: Известия

Как сообщает издание, они по меньшей мере четыре года «закулисно работают в Вашингтоне» с целью помешать реализации газопровода. Отмечается, что указанные украинцы взаимодействовали с республиканским сенатором Тедом Крузом и демократом Джинн Шейхин.

Помогал им в этом американский лоббист Дэниел Вадич. По информации газеты, он был помощником Круза, а также занимался разработкой антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil отказалась от сотрудничества с «Роснефтью».

«Эту же тактику мы применили к «Северному потоку — 2», — цитирует Вадича WSJ.

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Газета пишет, что Гламаздин и Харченко искали уязвимое место в проекте. Так, в 2018 году они выяснили, что Россия не располагает судами для укладки труб нужного диаметра, поэтому решили направить свои усилия на ограничение работ именно таких трубопрокладчиков. В итоге, констатирует издание, из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas приостановила работы.

28 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», планирует возобновить укладку трубопровода в декабре 2020 года.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением», 20 октября Штаты анонсировали новые санкции.

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08:59 (мск)© Ньюстюб
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