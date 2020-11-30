WSJ узнала о роли Киева в разработке санкций против «Северного потока — 2»

Как сообщает издание, они по меньшей мере четыре года «закулисно работают в Вашингтоне» с целью помешать реализации газопровода. Отмечается, что указанные украинцы взаимодействовали с республиканским сенатором Тедом Крузом и демократом Джинн Шейхин.
Помогал им в этом американский лоббист Дэниел Вадич. По информации газеты, он был помощником Круза, а также занимался разработкой антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil отказалась от сотрудничества с «Роснефтью».
«Эту же тактику мы применили к «Северному потоку — 2», — цитирует Вадича WSJ.
Газета пишет, что Гламаздин и Харченко искали уязвимое место в проекте. Так, в 2018 году они выяснили, что Россия не располагает судами для укладки труб нужного диаметра, поэтому решили направить свои усилия на ограничение работ именно таких трубопрокладчиков. В итоге, констатирует издание, из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas приостановила работы.
28 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», планирует возобновить укладку трубопровода в декабре 2020 года.
В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.
Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением», 20 октября Штаты анонсировали новые санкции.