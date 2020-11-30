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09:59 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил разработать динамические показатели эффективности институтов развития

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать ключевые показатели эффективности для институтов развития.

Источник: РИА "Новости"

«Работа обновленных институтов развития будет оцениваться на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ)», — сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. «В новой системе ключевых показателей эффективности приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение поставленных президентом национальных целей. Особенностью нового подхода будет оценка качества работы институтов в динамике, а не в конце года», — указывается в сообщении пресс-службы.

«К 15 декабря Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство предложения по конкретным показателям. До 25 декабря, как указано в поручении, необходимо завершить утверждение КПЭ на 2021 год. Аналогичные критерии оценки также будут разработаны для компаний со стопроцентным государственным участием», — уточнили в кабмине.

Мишустин также подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, которую возглавит вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Председатель правительства также поручил федеральным министерствам и “ВЭБ. РФ” представить планы-графики проведения реформы. Дмитрию Григоренко в свою очередь поручено до 25 декабря 2020 года обеспечить их утверждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что в состав группы также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин. Ответственным секретарем группы назначен заместитель директора Департамента экономического развития и финансов правительства России Владимир Москвитин.

Вице-премьер о новом подходе

Как сообщил Григоренко в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в понедельник, система ключевых показателей эффективности позволит оценить работу институтов развития в динамике. «В части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход — новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные; о ней я уже говорил», — отметил зампред правительства.

По его словам, система мониторинга достижения национальных целей развития России позволит «в режиме реального времени оценить, насколько достигаются запланированные результаты».

Глава аппарата кабмина уточнил, что ключевые показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены в 2021 году. «Что же касается “сроков вообще”, то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI», — отметил он.

Григоренко добавил, что в результате реформы планируется выйти на совершенно иную модель работы, другое целеполагание, которое будет отвечать современным вызовам и реалиям.

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