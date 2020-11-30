09:59 (мск), источник: ТАСС
Мишустин поручил разработать динамические показатели эффективности институтов развития
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/.
«Работа обновленных институтов развития будет оцениваться на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ)», — сообщила в понедельник
«К 15 декабря Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство предложения по конкретным показателям. До 25 декабря, как указано в поручении, необходимо завершить утверждение КПЭ на 2021 год. Аналогичные критерии оценки также будут разработаны для компаний со стопроцентным государственным участием», — уточнили в кабмине.
«Председатель правительства также поручил федеральным министерствам и “ВЭБ. РФ” представить
Отмечается, что в состав группы также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин. Ответственным секретарем группы назначен заместитель директора Департамента экономического развития и финансов правительства России Владимир Москвитин.
Как сообщил Григоренко в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в понедельник, система ключевых показателей эффективности позволит оценить работу институтов развития в динамике. «В части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход — новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система
Глава аппарата кабмина уточнил, что ключевые показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены в 2021 году. «Что же касается “сроков вообще”, то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI», — отметил он.
Григоренко добавил, что в результате реформы планируется выйти на совершенно иную модель работы, другое целеполагание, которое будет отвечать современным вызовам и реалиям.