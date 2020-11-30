Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных

«В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — сказала она.
По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.
«В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — уточнила она.
О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию «Европейская правда». Действующий глава республики Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой.
Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил».
Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии «Действие и солидарность», победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.