16:35 (мск), источник: РИА Новости
Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд Киргизии отменил приговор
«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — сказал представитель канцелярии.
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе.
Также продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе
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