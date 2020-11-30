Избиение темнокожего продюсера Мишеля Зеклера в Париже. Против четырех полицейских возбудили дело
Французские власти начали расследование в отношении четырех полицейских, избивших темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Двое из них по решению суда взяты под стражу.
Видео с избиением Зеклера вызвало во Франции скандал. | Источник:GETTY IMAGES
Инцидент случился 21 ноября. Проезжая в патрульной машине по 17-му округу Парижа, стражи порядка увидели на улице молодого человека без маски и остановились, чтобы выписать ему штраф.
Зеклер говорит, что вышел ненадолго прогуляться и подышать воздухом, а увидев полицейских, вернулся в свою студию. Те последовали за ним. О том, что случилось дальше, стороны рассказывают немного по-разному.
По словам Зеклера, «ажаны» сразу принялись бить его руками и дубинками, выкрикивая расистские оскорбления. Но полицейские утверждают, что молодой человек вступил с ними в пререкания и отказался выходить.
На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего четвертый сотрудник полиции применяет светошумовую и дымовую гранату.
DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T
На видео, снятом жильцом с верхнего этажа, видно, что Зеклера вытащили на улицу, продолжая бить. Как утверждают полицейские, от продюсера сильно пахло каннабисом. После задержания у него нашли наркотик, но в незначительном количестве.
Президент Эмманюэль Макрон назвал кадры шокирующими и призвал наказать виновных в необоснованном применении насилия полицейских.
На Зеклера составили протокол за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, но когда разгорелся скандал, дело в отношении него прекратили и виноватыми стали уже полицейские.
По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, они привлекаются к ответственности за неоправданное насилие с применением спецсредств и расистские высказывания. Их также подозревают в даче ложных показаний об обстоятельствах дела.
Хейц добавил, что офицеры признали неоправданное применение силы, но объяснили свои действия тем, что «испугались» и «начали паниковать», когда им оказали сопротивление в замкнутом помещении. Полицейские также отрицают, что выкрикивали расистские оскорбления.
В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. В субботу в Париже тысячи человек протестовали против планов французских властей запретить публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с «недобросовестными целями». | Источник:Reuters
Прежде все четверо характеризовались по службе исключительно положительным образом. Двое из них останутся под стражей, поскольку прокуратура опасается, что подозреваемые могут договориться между собой о даче ложных показаний.
Неоднозначный закон и субботние беспорядки
В субботу 28 ноября на улицы французских городов вышли демонстранты, возмущенные как историей с Зеклером, так и законопроектом, устанавливающим штраф до 45 тыс. евро за публикацию фото и видео правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, которые могут создать для них физическую и психологическую угрозу.
Протестующие держат плакаты с надписями «Журналисты арестованы» и «Улыбайтесь, вас снимают». | Источник:EPA
24 ноября новая норма была принята французским парламентом в первом чтении. Критики указывают, что, если бы она уже действовала, под нее подпало бы и видео избиения Зеклера. По данным властей, в 70 местах протестовали 133 тыс. человек, 45 тысяч из них — в Париже.
В столице демонстранты громили магазины и кафе, жгли припаркованные машины и метали в полицейских булыжники. Те в ответ применили слезоточивый газ. По последним данным, пострадали 98 полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Жерар Дарманин обещал привлечь виновных к ответственности. 81 участник беспорядков задержан.
Акция протеста в Париже переросла в жесткие столкновения с полицией. | Источник:GETTY IMAGES
Есть потерпевшие и с другой стороны. Так, получил травмы головы и лица 24-летний Амер аль-Хальби, известный сирийский фотограф-фрилансер, живущий в Париже и сотрудничающий с агентством Франс Пресс. По его словам, он «будто снова попал в Алеппо».
Франс Пресс встало на сторону коллеги, распространив его фотографии с окровавленным лицом и забинтованной головой. «Мы шокированы и осуждаем насилие», — заявил в воскресенье директор службы новостей агентства Фил Четвинд.
Председатель комитета по законодательству нижней палаты парламента Франции Яэль Браун-Пиве не исключила, что в неоднозначно воспринимаемый законопроект в ходе дальнейшего обсуждения могут быть внесены поправки.
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