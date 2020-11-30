В РФ заявили, что ФРГ нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по Навальному

С самого начала немецкое правительство активно противостояло предварительному расследованию ситуации с Навальным, препятствуя установлению правды, напомнили в российской делегации.
«Свидетельством этого является полный отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, вопиющее игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры РФ, направленных в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — говорится в документе.
«Тем самым Берлин напрямую нарушил нормы Конвенции [о запрещении химоружия], — подчеркивается в заявлении. — А как еще можно квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия, которые четко указывают, что государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций?».