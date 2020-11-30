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18:44 (мск), источник: ТАСС

В РФ заявили, что ФРГ нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по Навальному

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Германия нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), отказавшись сотрудничать с РФ по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении российской делегации, распространенном на открывшейся в понедельник 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО.

Источник: AP 2020

С самого начала немецкое правительство активно противостояло предварительному расследованию ситуации с Навальным, препятствуя установлению правды, напомнили в российской делегации.

«Свидетельством этого является полный отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, вопиющее игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры РФ, направленных в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — говорится в документе.

«Тем самым Берлин напрямую нарушил нормы Конвенции [о запрещении химоружия], — подчеркивается в заявлении. — А как еще можно квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия, которые четко указывают, что государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций?».

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