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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих.

Источник: РИА Новости

Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Также чиновники будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и получении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

В законопроекте указано, что госслужащие, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

Запрет на иностранное гражданство распространяется на главу Банка России и губернаторов.

Помимо этого, президент предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут.

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