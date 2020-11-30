Кудрин заявил о неисполнении обязательства обеспечить сирот жильем

«К сожалению, сегодня в этой очереди на получение жилья [для детей-сирот] стоит 193 тыс. человек у нас в стране, которые уже имеют право на это жилье и пока его получить не могут. В год предоставляется от 25 тыс. до 28 тыс. квартир, но очередь прирастает быстрее», — сообщил Кудрин.
«И если бы мы хотели погасить эту очередь в ближайшие годы, нам потребовалось бы 264 млрд руб.», — констатировал он.
Кудрин отметил, что в этом году государство выделило субсидию на 10 млрд руб., однако в целом решение проблемы относится к полномочиям регионов. «Сами субъекты бóльшую часть должны выделять, но даже федеральная часть не полностью расходуется каждый год», — сказал он.
И дело не только в нерасторопности, но и в том, что в некоторых районах и населенных пунктах жилье не строится, а нуждающиеся есть. Из-за этого во многих регионах жилье дети-сироты могут получить только по решению суда, сообщил Кудрин.
«Здесь, конечно, нам нужно что-то делать. Поскольку это социальное обязательство, которое правительство крупномасштабно не исполняет. Это один из самых больших нефинансируемых мандатов. И, видимо, нужно и деньги добавлять, и четче определять правила, по которым дети-сироты могут получать жилье, поскольку действительно 75% всех стоящих на очереди — это так называемое социальное сиротство», — призвал глава Счетной палаты.
На том же заседании вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обеспечением жильем детей-сирот будут заниматься не органы опеки и попечительства, а «профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством». А до 2024 года будет создана единая модель «подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства в регионах».
По словам вице-премьера, действующее законодательство не конкретизирует структуру и полномочия органов опеки и попечительства, а решения, которые принимают в регионах, часто носят разнонаправленный характер.
«Организации для детей-сирот находятся сегодня в различных ведомственных подчиненностях, и понятно, что в ряде случаев это препятствует эффективной работе и создает трудности для семей с детьми, особенно для семей с детьми, которые остались без родителей, в реализации их прав», — резюмировала Голикова.