Президент Молдавии не признает долг Приднестровья за газ

«На правом берегу у нас почти нет долгов “Газпрому”, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить», — сообщила госпожа Санду.
По словам президента Молдавии, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд, а на правом берегу Днестра люди считают, что в Приднестровье за газ не платят.
В декабре 2019 года Молдавия и «Газпром» подписали соглашение о продлении на год договора о поставках газа. Также был продлен контракт на транзит газа через территорию Молдавии.
До этого по итогам переговоров Молдавия получила скидку на газ: с нового года цена для нее составит $173 за 1 тыс. куб. м против $235, которые страна платила в 2019 году.