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22:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Молдавии не признает долг Приднестровья за газ

Новый президент Молдавии Майя Санду считает, что нельзя ожидать от жителей подконтрольного Кишиневу правого берега Днестра оплаты долга за газ, накопленного Приднестровьем. Требовать от Кишинева уплаты этого долга «нечестно, несправедливо», заявила она в интервью РБК.

Источник: Reuters

«На правом берегу у нас почти нет долгов “Газпрому”, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить», — сообщила госпожа Санду.

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По словам президента Молдавии, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд, а на правом берегу Днестра люди считают, что в Приднестровье за газ не платят.

В декабре 2019 года Молдавия и «Газпром» подписали соглашение о продлении на год договора о поставках газа. Также был продлен контракт на транзит газа через территорию Молдавии.

До этого по итогам переговоров Молдавия получила скидку на газ: с нового года цена для нее составит $173 за 1 тыс. куб. м против $235, которые страна платила в 2019 году.

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