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30 ноября, источник: РИА Новости

Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по COVID-19

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID, введенному для удобства дозвона граждан в медучреждения, обеспечен всем регионам страны, в ряде субъектов он начал работать в тестовом режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Источник: РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 для удобства дозвона граждан до медиков.

«После того, как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по ковид, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий — технический доступ к номеру имеют все регионы. В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122», — сказал Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

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Чернышенко уточнил, что в тестовом режиме номер запустили 28 субъектов РФ, в том числе, Карелия, Вологодская, Тульская, Томская области, Краснодарский край и ряд других. «Самый важный сейчас вопрос — включенность глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров», — отметил вице-премьер.

В пятницу на селекторном совмещении с регионами Чернышенко обратил внимание глав субъектов на то, что решение проблемы дозвона до медучреждений — это двустороннее движение.

«Мы готовы предоставить федеральный ресурс, обеспечить необходимую техническую и финансовую поддержку, однако вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ на местах — это основное условие реализации проекта в интересах каждого человека», — отметил вице-премьер.

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