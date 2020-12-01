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00:37 (мск), источник: Известия

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере водородной энергетики

Производство и транспортировка водородной энергии имеют все шансы стать одной из самых перспективных сфер сотрудничества между Россией и Евросоюзом на фоне курса на декарбонизацию, взятого ЕС, рядом других стран и отчасти самой Россией. Такое мнение «Известиям» выразили несколько экспертов накануне форума по климату между РФ и ЕС, который пройдет 1—3 декабря. Участие в нем примут глава Министерства экономического развития Максим Решетников и вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Источник: Известия

«Водород должен стать главным энергоносителем для экономики стран Европы после 2030 года. Россия обладает всеми возможностями, чтобы интегрироваться в этот новый рынок. Поэтому производство и транспортировка водородной энергии могут стать новым и перспективным сектором сотрудничества между странами Евросоюза и Россией», — сказал председатель энергетического комитета и координационной группы «Зеленая инициатива» Ассоциации европейского бизнеса в России Эрнесто Ферленги.

При этом он особо отметил, что реализуемые с российскими партнерами проекты, которые вносят существенный вклад в развитие «Зеленого курса», следует вывести из-под ограничительных мер ЕС.
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По оценке Bloomberg, к 2050 году до 24% мировых потребностей в энергии будет покрывать водород, а его цена снизится до уровня сегодняшних цен на газ. Тогда как, согласно анализу Всемирного Экономического Форума, в сферах, связанных с природопользованием, инфраструктурой и добычей полезных ископаемых, «зеленый» переход открывает бизнес-возможности на $10 трлн ежегодно.

Россия имеет большой потенциал для производства экологически чистого водорода в будущем, а Германия обладает опытом в области технологий и решений для устойчивых и экологически чистых энергетических систем, отметил исполнительный директор Немецкого энергетического агентства Андреас Кульманн.

«Совместив и то, и другое, мы могли бы формировать развитие водородной экономики как в наших странах, так и за их пределами», — пояснил он «Известиям».

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