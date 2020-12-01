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08:02 (мск), источник: Известия

Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба минобороны республики во вторник, 1 декабря. Это последний из трех районов, включая Газахский и Кельбаджарский, которые должны занять силы Баку, согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня.

Источник: Известия

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

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Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Новый виток конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору
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08:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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