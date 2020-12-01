08:02 (мск), источник: Известия
Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе
Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха, сообщила
9 ноября
Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда
Новый виток конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.
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