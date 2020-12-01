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05:39 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о проблемах с новой договоренностью по добыче нефти

Встреча стран-участниц ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, перенесена на два дня и состоится 3 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации. Такая же информация появилась у ТАСС, агентство ссылается на письмо, которое было разослано делегатам. Информацию в нем агентству подтвердили два источника в ОПЕК.

Источник: Reuters

По данным ТАСС, встреча состоится в 16:00 мск в формате видеоконференции. Отсрочка понадобилась для того, чтобы участники встречи провели дополнительные консультации.

На совещании должно быть принято окончательное решение о судьбе сделки по сокращению добычи нефти, в частности, об объеме сокращения добычи в первые месяцы 2021 года.

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В понедельник, 30 ноября, начались переговоры стран, входящих в ОПЕК+. Участники пытались решить, наращивать ли добычу нефти с января 2021 года, как предписывают это условия заключенной в апреле сделки, или оставить в силе текущее сокращение. Некоторые участники считают рынок все еще слишком нестабильным для новых баррелей, однако остальные стараются максимально использовать растущие цены на нефть, пишет Bloomberg.

Сейчас сокращение добычи составляет 7,7 млн баррелей в сутки, а с 1 января должно составить 5,8 млн баррелей. В целом сделка будет действовать до мая 2022 года.

Однако в понедельник переговоры завершились без какого-либо итогового заявления и их решено было продолжить во вторник, 1 декабря. Позже стало известно об отсрочке до 3 декабря.

При этом министр нефти Бижан Зангане сообщил, что ОПЕК достиг консенсуса по вопросу продления существующего ограничения.

Это подтверждали и источники «Интерфакса». Они сообщили, что как минимум лидеры сделки ОПЕК+ поддерживают продление ограничений на добычу. Как уточняли источники РБК ранее, часть делегатов, в том числе от Казахстана, была недовольна предложением о сохранении существующих ограничений. Собеседник издания пояснял, что достижение компромисса было «желательно», но то, что его не достигли, «не смертельно».

На фоне новостей об отсрочке переговоров цена нефти Brent снизилась почти на 1%: с $48,05 (в 23:15 мск) до $47,62 (в 00:15 мск).

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