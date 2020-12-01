11:51 (мск), источник: Интерфакс
РФ и Турция подписали соглашение о Совместном центре в Карабахе
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Министр обороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу подписали соглашение о создании Совместного
«Переговоры по техническим деталям, касающимся создания и принципов работы Совместного
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы для начала скорейшего функционирования центра.
11 ноября стало известно, что Шойгу и Акар подписали меморандум о создании этого центра. Он будет находиться на территории Азербайджана.
Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня.
Центр будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей.
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