Лавров: Россия против вывода миротворцев из Приднестровья

Он заявил, что Москва «едва ли сможет принять» такое требование, и напомнил о важности охраны складов с боеприпасами в Колбасне во избежание «очень серьезных инцидентов».
«Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами, — сказал Лавров на пресс-конференции (цитата по “РИА Новости”). — Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование… Прямо скажем, это факт».
Министр также напомнил о важности соблюдения соглашений, достигнутых до президентства Санду.
«Конечно, мы слышим ее (Майи Санду — “Ъ”) концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной… предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», — сказал он.
20 ноября Майя Санду заявила, что урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев из региона. Вчера, 30 ноября, Санду предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.