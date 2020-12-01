21:33 (мск), источник: RNS
Помпео и глава МИД Турции поругались в ходе видеоконференции
В ходе встречи глав МИД
«Государственный секретарь США Майк Помпео на необычной для НАТО встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнул, что Турция выступает против принципов и действий Североатлантического союза, тем самым подрывая его единство», — говорится в заметке.
По данным агентства, в своем выступлении Помпео подчеркнул «провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе».
Также он назвал приобретение Анкарой ЗРК С-400 «подарком России через союзника по НАТО».
Сообщается, что ему начал оппонировать глава Чавушоглу. В частности, министр выразил свое «сожаление» о том, что США выступили «против Турции», поддержали «максималистские позиции Греции и Кипра» и «террористические организации». Помимо этого, он заявил, что «позиция Франции в Ливии является самой большой угрозой единству Североатлантического союза».
Турецкий лидер завершил свое выступление, согласно информации агентства, «с явным раздражением» заявив, что Минская группа ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, предвзято относится к Армении.