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22:43 (мск), источник: Известия

Байден оценил способность своей экономической команды справиться с кризисом

Избранный президент США Джо Байден заявил, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики страны после пандемии. Об этом он сказал во вторник, 1 декабря, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию выступления вела телекомпания CNN.

Источник: AFP 2020

Политик подчеркнул, что собрал опытную команду, в которую вошли разные люди с общим видением того, «как необходимо действовать на благо страны».

«Это первоклассная команда, которая проведет нас через период экономического кризиса и откроет перед нами возможность восстановить экономику, не просто восстановить, а сделать ее лучше, чем прежде», — сказал Байден.

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На должность министра финансов США Байден выдвинул экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а на пост заместителя главы минфина предложил Адевале Адейемо, занимавшего ранее пост заместителя главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома стала Нира Тэнден, а претендентом на пост председателя Совета экономических консультантов при Белом доме — один из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилия Роуз.

На прошлой неделе в штабе Байдена рассказали, что церемония его вступления в должность пройдет с меньшим размахом, чем в прошлом, из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена.

При этом действующий президент страны республиканец Дональд Трамп не смирился с проигрышем. Он несколько раз заявлял, что является победителем на прошедших выборах, а также требует пересчета голосов в ряде штатов США. Свои требования он подкрепляет исками, большинство из которых суды отклонили.

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