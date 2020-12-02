00:32 (мск), источник: ТАСС
В Сенате США считают, что Вашингтон должен оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
Старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес и республиканец Роб Портман призвали выделить финансовые средства.
ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны оказать помощь Нагорному Карабаху, который пострадал от гуманитарного кризиса. Такое мнение выразили старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) в совместном заявлении, которое во вторник распространила
Они призвали комитет по ассигнованиям верхней палаты американского законодательного органа «выделить финансовые средства в рамках итогового законопроекта об ассигнованиях на 2021 финансовый год (начался 1 октября — прим. ТАСС) на урегулирование продолжающегося гуманитарного кризиса на Южном Кавказе».
Менендес и Портман «подчеркнули серьезность кризиса и исключительную важность американской помощи». «Гуманитарная ситуация на Южном Кавказе ужасная, и с приближением зимы она будет только ухудшаться», — полагают сенаторы. В пример они приводят распространение коронавируса, а также «поддерживаемый Турцией недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией, который нанес долговременный ущерб инфраструктуре региона и привел к перемещению более половины этнического армянского населения Нагорного Карабаха, в том числе 90% женщин и детей региона», сообщили в
«Наряду с просьбой о надежном финансировании реабилитационных мер в Нагорном Карабахе Менендес и Портман также попросили Сенат выделить конкретные средства на обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов [в регионе]. Потребность [в этом обезвреживании] значительно возросла после недавней вспышки насилия», — указали в
«Соединенные Штаты должны продолжать нашу давнюю традицию выделения гуманитарной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, например тысячам этнических армян, которые были вынуждены покинуть свои дома или иным образом пострадали от насилия», — считают сенаторы.
О ситуации в Нагорном Карабахе
Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 27 тыс. беженцев.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
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