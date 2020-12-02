Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
6Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
23Скончался Диего Марадона
06:30 (мск), источник: РИА Новости

Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов 2020 года, сообщает издание Politico.

Источник: AFP 2020

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — приводит газета слова Трампа во время его выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

Ранее о намерении Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году сообщили различные СМИ. Газета New York Times писала, что Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году. Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило при этом, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.

Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь
Будущий министр финансов США заявила об историческом кризисе
Перенесших COVID-19 предупредили о преждевременном старении
Воздушное движение в России ждут большие изменения
Помпео и глава МИД Турции поругались в ходе видеоконференции
Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS
В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп «Аресибо»
Фото дня: кашмирская женщина и «кангри»
Hi-Tech
Новинка Xiaomi удивила ценой (и это не смартфон) Правда, по функциям они ближе к фитнес-браслетам
Горячие темы на Авто
хорошо мужикам 408
Сочинения, на заданную тему. 385
давждались!!!! 217
В здоровом теле, здоровый дух! 197
Кино
75-летний Петросян вошел в Книгу рекордов России Юмориста отметили за профессиональные заслуги
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Женщина почти 30 лет держала взаперти сына Полиция задержала 70-летнюю женщину 
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь