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07:56 (мск), источник: РИА Новости

Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».

Источник: AP 2020

«Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным», — заявил Кислица.

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По его словам, «первыми жертвами этого плана» стали украинцы и поляки.

«Советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — в ходе отступления в 1941 году, уничтожив важную инфраструктуру в городах в преддверии наступления нацистов», — утверждает украинский дипломат.

Кислица отметил, что в 1944 году ситуация изменилась: «советские войска стали наступать, а нацисты сжигали все, что осталось».

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V—IV века до нашей эры были «индивидуалистами». Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.

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