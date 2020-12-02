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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о Госсовете.

Источник: РИА Новости

Документ был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.

Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.

В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Закон поступает на подпись президенту.

Госдума приняла закон о Госсовете
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