13:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль оставил вопрос о выходном 31 декабря на усмотрение регионов
Решение о том, делать ли 31 декабря выходным днем, остается на усмотрение региональных властей, сообщил
Журналисты во время
«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — ответил
В прошлом году 31 декабря также был рабочим днем, однако власти 15 регионов сделали его выходным. В текущем году ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря, однако 26 ноября он был отклонен.
В 2021 году 31 декабря объявлен выходным по всей стране.