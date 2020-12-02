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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль оставил вопрос о выходном 31 декабря на усмотрение регионов

Решение о том, делать ли 31 декабря выходным днем, остается на усмотрение региональных властей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что официально этот день в стране рабочий.

Источник: Агентство «Москва»
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Первый регион в России сделал 31 декабря выходным

Журналисты во время пресс-колла сообщили господину Пескову, что белгородские власти первыми сделали 31 декабря выходным для госслужащих, и поинтересовались его мнением на этот счет.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — ответил пресс-секретарь российского президента.

В прошлом году 31 декабря также был рабочим днем, однако власти 15 регионов сделали его выходным. В текущем году ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря, однако 26 ноября он был отклонен.

В 2021 году 31 декабря объявлен выходным по всей стране.

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