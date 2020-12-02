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14:33 (мск), источник: Daily Storm

Глава СВР рассказал о работе Менделеева и Грибоедова на российскую разведку

До XX века функции разведки выполняли многие «неспециалисты», отметил Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

Химик Дмитрий Менделеев и писатель Александр Грибоедов были одними из самых известных в истории агентов российской разведки в XIX веке, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он отметил, что до наступления XX века разведчиками могли стать практически любые россияне, выезжавшие за границу. В пример Нарышкин привел Великое посольство Петра I, когда первый император России отправил в европейские страны за знаниями дворянскую молодежь.

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«Первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой», — рассказал Нарышкин журналу «Историк» в интервью, приуроченному к столетию СВР.

Глава службы сослался на теорию, по которой Менделеев собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и во Францию. Ряд отечественных ученых считают эти данные бездоказательными и отмечают, что Менделеев получал множество информации без «шпионажа», от официальных источников. Данные о его поездке во Францию также противоречат идее о сборе химиком каких-либо секретных сведений.

Нарышкин указал, что разведка как отдельная служба начала создаваться в России только после начала XX века, а до этого ее функции могли исполнять многие выезжающие за границу россияне:

Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств.

В октябре глава СВР рассказал о событиях прошлого века — по его словам, США и союзники пытались обвинить СССР, который проводил ряд секретных разработок, в пандемии СПИД. Однако усилиями научно-технической разведки (НТР) имидж страны был спасен: Москва благодаря работе разведчиков получила результаты мировых исследований проблемы и методик для диагностики заболевания, после чего наравне с другими странами стала бороться с ВИЧ-инфекцией.

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 Глава СВР рассказал о работе Менделеева и Грибоедова на российскую разведку
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