14:33 (мск), источник: Daily Storm
Глава СВР рассказал о работе Менделеева и Грибоедова на российскую разведку
До XX века функции разведки выполняли многие «неспециалисты», отметил Нарышкин.
Химик Дмитрий Менделеев и писатель Александр Грибоедов были одними из самых известных в истории агентов российской разведки в XIX веке, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он отметил, что до наступления XX века разведчиками могли стать практически любые россияне, выезжавшие за границу. В пример Нарышкин привел Великое посольство Петра I, когда первый император России отправил в европейские страны за знаниями дворянскую молодежь.
«Первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они —
Глава службы сослался на теорию, по которой Менделеев собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и во Францию. Ряд отечественных ученых считают эти данные бездоказательными и отмечают, что Менделеев получал множество информации без «шпионажа», от официальных источников. Данные о его поездке во Францию также противоречат идее о сборе химиком
Нарышкин указал, что разведка как отдельная служба начала создаваться в России только после начала XX века, а до этого ее функции могли исполнять многие выезжающие за границу россияне:
Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже
научно-техническойразведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств.
В октябре глава СВР рассказал о событиях прошлого века — по его словам, США и союзники пытались обвинить СССР, который проводил ряд секретных разработок, в пандемии СПИД. Однако усилиями