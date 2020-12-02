Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 декабряПровозглашение Наполеона императором Франции, Международный день борьбы за отмену рабства, приход Кастро к власти на Кубе и другие события этого дня
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
15:08 (мск), источник: Известия

Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о намерении работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На эту тему демократ высказался в среду, 2 декабря, в интервью New York Times.

Источник: AP 2020

По словам Байдена, это будет нелегко, однако будущая администрация хочет сотрудничать с союзниками и партнерами, а также участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения.

При этом он назвал соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе». В отсутствие же такого соглашения, по словам Байдена, нужно будет опасаться того, что к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны.

Политик также заявил, что «наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим».
Читайте также
СМИ сообщили детали убийства иранского ядерщика

28 ноября убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде связали с очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с Исламской Республики санкций Совбеза ООН.

Тегеран на 25 лет допустил наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

 Спаси и защити: в первый пакет СЗПК вошло восемь мегапроектов
Морская беда: коронавирус может быть опасен для дельфинов и китов
В России с 1 января прекратит действовать ряд льгот
Умер актер из фильма «Собачье сердце» Борис Плотников
Новая Зеландия ввела режим ЧС в связи с изменением климата
Кремль оценил идею сделать 31 декабря выходным днем
Выбраны 25 лучших фото дикой природы
Биологи узнали, как именно алкоголь нарушает работу мозга
Верховный суд разъяснил правила обслуживания клиентов без масок
Hi-Tech
Легендарное сооружение рухнуло Много фото
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Филипп Киркоров с размахом отметил 9-летие дочери Коронавирус не помешал планам звездного папы
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь