Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном

По словам Байдена, это будет нелегко, однако будущая администрация хочет сотрудничать с союзниками и партнерами, а также участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения.
При этом он назвал соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе». В отсутствие же такого соглашения, по словам Байдена, нужно будет опасаться того, что к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны.
Политик также заявил, что «наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим».
28 ноября убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде связали с очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.
В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с Исламской Республики санкций Совбеза ООН.
Тегеран на 25 лет допустил наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения.
В 2018 году американская сторона вышла из договора, мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.